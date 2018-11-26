Рынок нефти «покраснел» на фоне негативных новостей со стороны предложения, учитывая более высокие уровни добычи ОПЕК, в частности, в Ливии, а также в России и США, отмечает аналитик норвежского банка DNB Хельге Андре Мартинсен.

Энергетика Энергетика Нефть падает из-за рекордных объемов добычи в Саудовской Аравии Цены WTI упали до $50 не только из-за чрезмерно высокого уровня производства в Саудовской Аравии, но и из-за превысивших ожидания объемов добычи иранской нефти.

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Энергетика Энергетика Цены на бензин в России в октябре выросли на 5% Цены производителей на бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Энергетика Энергетика Разрез «Инской» оставили под внешним управлением Разрез «Инской» попал под процедуру наблюдения в октябре 2017 года, под внешнее управление — в апреле 2018 года.

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