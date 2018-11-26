Энергетика
Рынок нефти «покраснел» на фоне негативных новостей со стороны предложения, учитывая более высокие уровни добычи ОПЕК, в частности, в Ливии, а также в России и США, отмечает аналитик норвежского банка DNB Хельге Андре Мартинсен.
Profinance.ruвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Энергетика
Нефть падает из-за рекордных объемов добычи в Саудовской Аравии
Цены WTI упали до $50 не только из-за чрезмерно высокого уровня производства в Саудовской Аравии, но и из-за превысивших ожидания объемов добычи иранской нефти.
Обновлено вчера в 20:07
Энергетика
Прирост запасов «Газпром нефти» в 2018 году оценивается в 95 млн т.н.э
Прирост запасов "Газпром нефти" по категории 2Р (доказанные и вероятные) в 2018 году оценивается в 95 млн тонн н.э. и восполняет текущую добычу на 102%, сообщает компания.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика
Цены на бензин в России в октябре выросли на 5%
Цены производителей на бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:44
Энергетика
С Нового года в Астрахани подорожает холодная вода
С 1 января 2019 года «Астрводоканал» начнет поэтапное повышение цены на водоснабжение.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч
«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».
Обновлено в 01:13
Энергетика
Разрез «Инской» оставили под внешним управлением
Разрез «Инской» попал под процедуру наблюдения в октябре 2017 года, под внешнее управление — в апреле 2018 года.
Обновлено в 00:35
Энергетика
Израиль договорился о строительстве газопровода в Европу к 2025 году
Израиль, Кипр, Греция и Италия после двух лет переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, сообщает издание Globes.
Обновлено в 01:14
Энергетика
На Украине опять повышают цены на газ для населения
Напомним, ранее по договоренности с МВФ Киев принял решение с ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
Обновлено вчера в 12:33
Энергетика
Кузбасс решил снижать зависимость от нефти
Чтобы сократить расходы, связанные с потреблением нефти Кемеровская область решила перейти на электрификацию.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика
Эксперты назвали причину подорожания автомобильного топлива в России
Читатели портала Pro Город пожаловались, что на многих заправках цены на дизельное топливо выросли почти на два рубля за литр.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Комсомольскому хлебозаводу-должнику вернули газ
На технологическое оборудование и отопления помещения хлебозавода №3 в Комсомольске-на-Амуре полностью восстановили подачу природного газа.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика
Завод Роскосмоса в Челябинске привлек кредит на миллиард
Предприятию нечем платить за газ Российский производитель стратегических баллистических ракет для подводных лодок – "Миасский машиностроительный завод" (ММЗ) – привлек кредитные ресурсы почти на 1 миллиард рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Энергетика
«Газпром» завершает строительство СПГ-терминала в Калининграде
«Газпром» завершает сооружение приемного терминала в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика
Брокеры: В 2019 году цены на бензин в России станут ниже
Следовательно, ситуация на рынке нормализуется, и цены на бензин для россиян станут ниже.
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика
Европа наращивает импорт российского газа
Общий объем импорта газа в январе-сентябре составил 10,58 млрд кубометров, увеличившись на 5,4%. Импорт российского газа составил 7,941 млрд кубометров (рост на 11,6% к показателю аналогичного периода прошлого года).
Обновлено вчера в 13:21