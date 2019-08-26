Происшествия

РБКРБКНорвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Власти Архангельской области заявили, что никакой информации о втором взрыве у них нет. В начале августа на военном полигоне под Северодвинском во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием.
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