Происшествия
РБКНорвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Власти Архангельской области заявили, что никакой информации о втором взрыве у них нет. В начале августа на военном полигоне под Северодвинском во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием.
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Общество
Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
Накануне.Ru 01:58
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Интерфакс-Спорт 14:45
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Авто
Genesis G80 следующего поколения запечатлели на видео
Новый G80 представит философию дизайна Genesis нового поколения, которая была представлена на концепте Essentia, а также на концепт-каре GV80 SUV.
SpeedMe 13:25
Футбол
Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн
По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Музыка
A$AP Rocky снялся в новом клипе в образе Babu$hka Boi
Телеканал 360° 13:18
Общество
В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси
Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Футбол
«СЭ»: Хохлов и Орещук останутся в «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук и главный тренер Дмитрий Хохлов сохранят посты в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 15:34
Политика
Путин внес кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Newstracker.ru 10:03
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес
Обучение дочери Жасмин в школе обойдется в 1,5 млн рублей в год
Артистка отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить порядка 1,5 млн рублей в год.
RuNews24.ru 07:01
Футбол
Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.
Матч ТВ 14:52
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Политика
Ходорковский пытается помешать Навальному
Михаил Ходорковский пытается помешать Алексею Навальному провести «умное голосование».
Независимая газета вчера в 12:35
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.
РЕН ТВ 09:30
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Политика
Посол России в Лондоне Яковенко завершил свою миссию
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко сегодня, 24 августа официально завершил свою миссию. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
Народные новости 24 августа в 08:44
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12