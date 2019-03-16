Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в ЭстерсундеРИА Новости 09:50

Женская сборная Норвегии завоевала золотые медали в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, команда России заняла пятое место.

Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

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