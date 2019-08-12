Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МСМосква 24 12:31
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16. Как отметили в Минобороны, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
Обновлено в 20:05
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Технологии
Гаджеты Apple помогут диагностировать болезнь Альцгеймера
Смартфоны и другие гаджеты от компании Apple помогут врачам выявлять ранние стадии болезни Альцгеймера.
Обновлено в 22:35
Политика
Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов
В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие
В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено в 08:55
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено в 00:31
Футбол
Техническим директором «Монако» назначена Ольга Дементьева
Техническим директором футбольного клуба "Монако" назначена Ольга Дементьева, об этом сообщается на официальном сайте команды, владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено в 12:57
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено в 22:34
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Кино
Фильм режиссера из Челнов победил на всероссийском фестивале
Фильм челнинского режиссера Владимира Радостева признан лучшим на всероссийском фестивале позитивного кино, который прошел в Перми.
Обновлено в 09:32
Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено в 17:31
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Футбол
Снейдер завершил карьеру футболиста
Обновлено в 12:53
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено в 22:02