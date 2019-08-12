Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МСМосква 24 12:31

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16. Как отметили в Минобороны, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.
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Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море

Газета.Ru15:49

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РБК13:46

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РИА Новости11:40

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

ТАСС11:49

Российские ракетоносцы совершили полет над нейтральными водами трех морей

ТК Звезда11:26
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
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В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке

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В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

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Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
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Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
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Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
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США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

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Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью

Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
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