Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном мореГазета.Ru 15:49
Информацию о полете подтвердили в российском Минобороны. По данным ведомства, два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95МС провели полеты над Беринговым морем в рамках учений "Океанский щит — 2019". На отдельных этапах полета их сопровождали американские истребители F-22 и F-18.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
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