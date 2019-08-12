Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МСРИА Новости 11:40

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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