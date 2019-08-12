Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МСРИА Новости 11:40
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Миллионы бюджетных смартфонов на Android продаются с вирусами
Бюджетные смартфоны на Android могут содержать вредоносное программное обеспечение сразу из коробки.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
Обновлено в 09:44
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Общество
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Внешность победительницы и финалисток критиковали и в Twitter.
Обновлено в 08:02
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Монако» объявил о переходе форварда «Эвертона» Оньекуру
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой»
Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 08:50
Политика
Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала
Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:05
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Экономика
Зачем Китай создает собственную криптовалюту
Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.
Обновлено в 09:22