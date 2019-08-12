Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МСРИА Новости 11:40
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия
В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия
Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке
В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено в 14:40
Здоровье
В Хабаровском крае опасаются заноса африканской чумы свиней
Обновлено в 01:50
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Поп-группа BTS из Южной Кореи сообщила о длительном перерыве в работе
Участники южнокорейской группы BTS заявили о том, что сделают длительный перерыв в творчестве.
Обновлено в 15:07
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Versace принес извинения за выпуск футболок с ошибочной картой Китая
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.
Обновлено в 07:51
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:55
Общество
Новую «Миссис Россия» затравили за внешность
Пользователи социальных сетей резко высказались по поводу результатов конкурса «Миссис Россия».
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02