Энергетика
Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти»РБК 18:49
Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти». В ООО «Севкомнефтегаз» свою долю «Роснефть» снизила со 100% до 66,67%.
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Происшествия
Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования
Обновлено в 21:03
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено в 19:53
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено в 17:02
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено в 13:11
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель
Туфли с подсветкой стали причиной эвакуации нескольких залов парижского аэропорта Орли.
Обновлено в 22:30
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что Минздравом России и Роспотребнадзором разработан и утвержден План поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период 2019-2021 года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 23:02
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Обновлено в 13:54
Общество
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов
Покупка обошлась основателю инвестиционного фонда Citadel в 238 миллионов долларов, что сделало данное жилье самым дорогим в истории США.
Обновлено в 21:11
Кино
В «Мосфильме» пройдет кинопремия «Золотой Орел»
Обновлено в 21:38
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц
Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
Обновлено в 06:37
Наука
Ученые нашли способ предотвращения рака
Аутофагия же может способствовать гибели клеток, вызывающих рак.
Обновлено в 17:22
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено в 21:36
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Наука
Ученые нашли в Китае останки утконоса времен динозавров
Ученые нашли в Китае останки неизвестной науке морской рептилии, которая обитала на планете 250 млн. лет назад.
Обновлено в 15:51
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Нальчике ликвидировали бандитов, напавших на полицейских
В Нальчике ликвидировали троих неизвестных, напавших на сотрудников полиции.
Обновлено в 12:47
Общество
Сразу четыре тигренка попали на видео в нацпарке в Приморье
Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 19:17
Авто
До России добрался обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Модернизированные автомобили Geely обычно выходят на российский рынок с большим опозданием. Так случилось и с кроссовером Emgrand X7.
Обновлено в 04:14
Общество
Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города.
Обновлено в 16:39
Общество
Жители Дальнего Востока ввезли 3,8 тыс. авто без системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Жители дальневосточных регионов, получивших в конце ноября 2018 года возможность ввозить для личных нужд в Россию подержанные автомобили без установленных систем "ЭРА-ГЛОНАСС", воспользовались этой возможностью 3816 раз за прошлый год.
Обновлено в 23:02
Общество
Россияне рассказали о поиске работы после окончания вуза
Россияне рассказали, насколько сложно найти работу выпускникам вузов.
Обновлено в 23:06
Космос
Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле
Обновлено в 03:02
Общество
Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал акционером портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 19:37
Политика
В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа
Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
Обновлено в 22:09
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41