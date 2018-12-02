Спорт
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлонуРоссийская газета07:17
В словенской Поклюке стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Первой гонкой турнира стал супермикст, который выиграли норвежцы Текла Брун-Ли и Ларс-Хельге Биркеланд.
Российская газета07:17
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