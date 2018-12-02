Спорт

Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону
Российская газета
07:17

В словенской Поклюке стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Первой гонкой турнира стал супермикст, который выиграли норвежцы Текла Брун-Ли и Ларс-Хельге Биркеланд.
Российская газета07:17

Подробнее о событии

Кайшева и Гараничев – седьмые в синг-миксте. Но не кажется, что это провал

Советский спорт07:19

Украина перестреляла Россию. Кубок мира начался без медалей

Спорт-Экспресс07:30

Анатолий Хованцев: «В смешанной эстафете будем ориентироваться на лидеров и пытаться минимизировать отставание»

Sportbox.RU08:22

Рожков – о супермиксте: Кайшева занервничала, Гараничев не поборолся

Чемпионат08:05

Анатолий Хованцев: «В смешанной эстафете будем ориентироваться на лидеров и пытаться минимизировать отставание»

Матч ТВ08:22

Сборная Норвегии выиграла супермикст на Кубке мира по биатлону. Россия стала седьмой

Sport24.ru07:11

Кубок мира. Норвегия победила в сингл-миксте, Австрия – 2-я, Россия – 7-я

Sports.ruвчера в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Футбол

Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России

Сборной России по футболу досталась очень тяжелая группа в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, фаворитом является команда Бельгии, заявил нападающий сборной России Артем Дзюба.
Обновлено в 08:31
Футбол

Футболисты «Краснодара» обыграли «Урал» в 16-м туре чемпионата России

Обновлено в 08:27
Футбол

«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»

Обновлено в 08:20
Единоборства

Президент WBC: все захотят увидеть второй поединок Фьюри и Уайлдера

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя за титул чемпиона мира по версии организации в тяжёлом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.
Обновлено в 07:19
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Футбол

Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией

Обновлено в 07:22
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 08:09
Футбол

«Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
Обновлено в 07:00
Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:04
Футбол

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 07:41
Футбол

«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
Обновлено в 07:47
Хоккей

Форвард Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:35
Единоборства

Бивол: верная тактика принесла Гвоздику пояс чемпиона WBC

Правильно выбранная тактика и хорошая степень функционально подготовки помогли украинскому боксеру Александру Гвоздику победить чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона и завоевать пояс WBC в полутяжелом весе, заявил РИА Новости чемпион WBA россиянин Дмитрий Бивол.
Обновлено в 07:14
Хоккей

«Куньлунь» посетил в Ярославле могилы погибших хоккеистов «Локомотива»

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» посетили в Ярославле мемориал, посвящённый игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году.
Обновлено в 07:23
Футбол

Зинченко получил перелом носа в матче с «Борнмутом»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
Обновлено в 05:22
ещё по теме
Евгений Александрович Гараничев
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ульяна Николаевна Кайшева
Российская биатлонистка
Российская биатлонистка, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призёр в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке. Абсолютная чемпионка мира среди девушек 2013 года. Двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниорок. Участница этапов Кубка мира. Бронзовый призёр III Всемирных зимних военных игр в Сочи в спринте и чемпионка игр в командном зачёте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное