Норвегия упустила ничью в матче с ИспаниейREGNUM 17:40

Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

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