Норвегия упустила ничью в матче с ИспаниейREGNUM 17:40

23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось победой «красной фурии».

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

Политика Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Космос Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Футбол Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер» Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал «AD».

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Спорт Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал".

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Армия и оружие СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.

Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия Президентский дворец загорелся в столице Судана Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.

Происшествия На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».

Кино Новая серия «Игры престолов» попала в сеть Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.