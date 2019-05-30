Футбол

Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячейСоветский спорт 15:53

Сборная Норвегия нанесла сокрушительное поражение Гондурасу со счетом 12:0 на чемпионате мира U20 в Польше. Героем встречи стал форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд, забивший девять мячей.
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Рекордные 9 голов 18-летнего форварда помогли сборной Норвегии U20 разгромить Гондурас на ЧМ

Sport24.ru14:27

Футболист забил девять мячей за матч на молодёжном чемпионате мира

Чемпионат15:40

Норвегия разгромила Гонудрас на чемпионате мира U20, Холанд забил девять мячей

Спорт-Экспресс14:34

Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячей

Советский спорт15:53

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Sportbox.RU13:54

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Матч ТВ13:54

Форвард молодежной сборной Норвегии Холанд забил 9 голов Гондурасу на ЧМ-2019 (U-20)

Sports.ru14:59
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
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Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
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Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

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«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
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Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

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Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
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МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
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Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
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Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Здоровье

Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

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Обновлено в 09:40
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На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено в 01:39
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Обновлено в 14:54
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

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Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
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Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

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Обновлено в 12:28
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Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

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Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
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Футбол

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане

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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

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МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

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На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
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Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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