Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячейСоветский спорт 15:53

Сборная Норвегия нанесла сокрушительное поражение Гондурасу со счетом 12:0 на чемпионате мира U20 в Польше. Героем встречи стал форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд, забивший девять мячей.

Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячей

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