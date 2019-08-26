Политика
Норвегия намерена провести проверку СевморпутиRT на русском 00:00
Глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон заявила, что Норвегия проведёт проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.
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с чего всё началось
Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.Известиявчера в 17:02
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