Политика

Норвегия намерена провести проверку СевморпутиRT на русском 00:00

Глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон заявила, что Норвегия проведёт проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.
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с чего всё началось

БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

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