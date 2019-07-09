Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»Газета.Ru 09:27

Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля. Ранее исследование "Комсомольца" провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.
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с чего всё началось
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности выложило
 в Twitter фотографию затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».
Lenta.ru04:22

Подробнее о событии

На севере обнаружили мощное атомное загрязнение. Источник — советская подлодка

URA.Ru09:36

В районе затонувшей АПЛ «Комсомолец» обнаружили превышение уровня радиации

РИА Новости10:26

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

Lenta.ru04:22

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Газета.Ru09:27

Норвегия обнаружила утечку радиации на затонувшей подлодке «Комсомолец»

РБК07:49

Норвегия зафиксировала утечку радиации из затонувшей подлодки «Комсомолец»

Московский Комсомолец05:18

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Rambler News Service09:27
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Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры

Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
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Президент Грузии обратилась к российским властям

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В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
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Ходить босиком по улице может быть опасно.
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Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей

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Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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Экономика

Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги

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NewsOne шьют дело о финансировании терроризма

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье "финансирование терроризма" в отношении канала NewsOne, передает РИА "Новости".
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Сара Полсон и Эван Питерс снялись в девяти сезонах «Американских историй ужасов». Новый, десятый сезон проекта получил подзаголовок «1984».
Обновлено в 07:11
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Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

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Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

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В Екатеринбурге за пикет перед Путиным задержали депутата

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Самолет выполнял рейс SU 1231 Уфа—Москва. Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту».
Обновлено в 08:34
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