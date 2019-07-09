с чего всё началось

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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Политика Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии "Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - заявил глава государства.

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Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.

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Происшествия В Ростове горит музыкальный театр В Ростове в музыкальном театре, расположенном в центре города на Большой Садовой, произошло возгорание. Пожар начался около 17 часов 9 июля.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Политика Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.

Футбол «Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» "Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.