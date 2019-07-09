Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»РИА Новости 10:26
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
Читать в источнике
Оценить323
с чего всё началось
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности выложило в Twitter фотографию затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец».Lenta.ru04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт о радиации на подлодке «Комсомолец»: норвежцы расконсервировали атомную субмарину
Московский Комсомолец13:07
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Премьер Грузии приветствовал решение Путина по санкциям
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина, который ранее выступил против введения санкций в отношении Тбилиси.
Обновлено в 13:00
Авто
Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено в 19:46
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя
В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя: найти ему единомышленников и наставников.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Экономика
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено в 20:07
Здоровье
В системе «Народный контроль» РТ введут категорию «Семья, находящаяся в социально опасном положении»
В системе «Народный контроль» появится новая категория «Семья, находящаяся в социально опасном положении», модератором которой выступит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей
Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.
Обновлено в 09:42
Общество
Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать
Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X
В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.
Обновлено в 14:22
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.
Обновлено в 12:03