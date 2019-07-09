с чего всё началось

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Премьер Грузии приветствовал решение Путина по санкциям Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал заявление президента России Владимира Путина, который ранее выступил против введения санкций в отношении Тбилиси.

Авто Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Авто Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС «Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Общество В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя: найти ему единомышленников и наставников.

Шоу-бизнес Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.

Экономика Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.

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Происшествия В Алтайском крае женщину осудили условно за истязание приемных детей Жительница Алтайского края, систематически истязавшая приемных детей, осуждена судом к трем годам и двум месяцам условно.

Общество Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского.

Гаджеты Компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.

Экономика Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.

Происшествия В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Энергетика «Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти» «Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».