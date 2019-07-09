Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»Газета.Ru вчера в 09:27
Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля. Ранее исследование "Комсомольца" провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.
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с чего всё началось
Российские и норвежские ученые обнаружили в районе затонувшей советской атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» превышение уровня радиации в 100 тысяч раз, передает телеканал TV2 со ссылкой на руководителя экспедиции Хильду Элизу Хелдаль.Аргументы и Фактывчера в 11:03
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Поднимавший «Курск» адмирал Попов высказался о радиации на подлодке «Комсомолец»
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