с чего всё началось

Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля. Ранее исследование "Комсомольца" провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.

Политика Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Экономика Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Гаджеты Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS «Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Происшествия В Барнауле горит шестиэтажный дом Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Происшествия В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.

Политика «Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Политика Медведчук назвал Януковича предателем Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.

Недвижимость Новостройки в России подорожали за год на 11% В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, облившего бензином чиновников Мужчина, который облил бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.

Гаджеты Россияне первыми получили обновление для пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView Первый в мире серийный смартфон, оснащенный основной камерой с пятью модулями, Nokia PureView 9, начал получать свежее обновление программного обеспечения.

Футбол Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.