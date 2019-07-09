Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»Газета.Ru вчера в 09:27

Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля. Ранее исследование "Комсомольца" провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.
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с чего всё началось
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности на своей странице в Twitter опубликовало кадры
 затонувшей подлодки, полученные задействованным в обследовании глубоководным аппаратом.
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