с чего всё началось

Отмечается, что исследователи получили снимки затонувшей 30 лет назад подлодки поздно вечером 7 июля. Ранее исследование "Комсомольца" провел глубоководный беспилотный аппарат. Отмечается, что уровень радиации в районе реакторного отсека в 100 000 раз выше нормы.

Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

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Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

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Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым имиджем В комментариях пользователи были приятно удивлены новому имиджу своего кумира.

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Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Происшествия Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».

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Армия и оружие Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе "Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих", - отмечается в сообщении.

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