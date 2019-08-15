Происшествия
В воздухе на границе России и Норвегии обнаружили радиоактивный йодВзгляд.ру 08:13
Замеры воздуха на севере Норвегии вблизи российской границы показали наличие радиоактивного йода, однако его количество незначительно, сообщили в Норвежском агентстве радиационной и ядерной безопасности (DSA).
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
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Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Власти Подмосковья заявили, что незаконная свалка близ Жуковского не могла привлечь чаек
Обновлено в 15:49
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено в 03:12
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Космос
Орбиту МКС скорректируют 15 августа для подготовки к запуску «Союза»
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Захарова заявила, что любые операции на территории Сирии должны согласовываться с Дамаском
Все, что происходит на территории Сирии, должно согласовываться с Дамаском, поскольку речь идет о суверенном государстве.
Обновлено в 09:28
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 11:50
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию обвалился
По данным ведомства, в Россию в мае этого года отправили 4 522 250 бутылок грузинского вина, в июне — 4 209 866, а в июле — только 3 550 264 бутылок.
Обновлено в 13:08