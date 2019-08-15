Замеры воздуха на севере Норвегии вблизи российской границы показали наличие радиоактивного йода, однако его количество незначительно, сообщили в Норвежском агентстве радиационной и ядерной безопасности (DSA).

В воздухе на границе России и Норвегии обнаружили радиоактивный йод

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