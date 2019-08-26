Политика

Норвегия намерена провести проверку российского СевморпутиРИА Новости 20:29

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
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с чего всё началось

БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается. Свои порты дороже России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ.
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