Футбол
Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020Газета.Ru вчера в 19:28
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Норвегии и Швеции разошлись миром, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 3:3. Таким образом Швеция набрала четыре очка и вышла на второе место в группе.
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Швеция упустила победу над Норвегией, несмотря на гол и две голевые передачи Классона
Спорт-Экспрессвчера в 17:43
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
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«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
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