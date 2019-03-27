Футбол

Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020Газета.Ru вчера в 19:28

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Норвегии и Швеции разошлись миром, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 3:3. Таким образом Швеция набрала четыре очка и вышла на второе место в группе.
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Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020

Газета.Ruвчера в 19:28

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

Советский спортвчера в 18:03

Норвегия и Швеция сыграли вничью 3:3. Классон забил гол и отдал две передачи

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Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче квалификации ЧЕ-2020

РИА Новостивчера в 17:58

Швеция упустила победу над Норвегией, несмотря на гол и две голевые передачи Классона

Спорт-Экспрессвчера в 17:43
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
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