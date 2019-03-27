Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020Газета.Ru вчера в 19:28

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Норвегии и Швеции разошлись миром, передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 3:3. Таким образом Швеция набрала четыре очка и вышла на второе место в группе.

Норвегия и Швеция устроили голевую феерию в матче отбора на Евро-2020

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