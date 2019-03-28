«Норникель» вложится в расширение производстваКоммерсантъ вчера в 11:18

«Норникель» на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов платиновой группы объявил о расширении производства. Компания собирается вложить 40 млрд руб. в расширение Талнахской обогатительной фабрики с 10 млн до 18 млн тонн руды к 2023 году, фабрика перерабатывает сульфидные никелевые руды.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Экономика С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.

Кино «Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ «Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.

Общество Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.

Шоу-бизнес Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы Хоккеист Александр Фролов поделился подробностями судебных тяжб со скончавшейся певицей Юлией Началовой, с которой он ранее состоял в гражданском браке, заявив, что иска против артистки он не подавал.

Авто Renault Duster получил новую спецверсию Adventure Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политика США требуют от нефтяных компаний не сотрудничать с Венесуэлой Под угрозой санкций компаниям из других стран запрещено помогать Венесуэле с добычей, переработкой и продажей нефти, а также нефтепродуктов.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein Немецкие чиновники обвинили музыкантов в эксплуатации темы массового уничтожения евреев.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Происшествия Суд арестовал причастного к терактам в московском метро боевика По данным следствия, группировка совершила в 2010 году теракты на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры".

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Здоровье Врачи в Англии поставили рекорд по выдаче антидепрессантов Врачи в Англии стали чаще выписывать рецепты на антидепрессанты.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.

Футбол Пожизненное отстранение пронесшего лезвие на матч игрока отменили Арбитражный совет Турецкой федерации футбола (TFF) уменьшил срок дисквалификации игрока "Амедспора" Мансура Чалара, который незаметно пронес на поле острое лезвие, сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.

Происшествия Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.