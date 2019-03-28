«Норникель» вложится в расширение производстваКоммерсантъ вчера в 11:18

«Норникель» на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов платиновой группы объявил о расширении производства. Компания собирается вложить 40 млрд руб. в расширение Талнахской обогатительной фабрики с 10 млн до 18 млн тонн руды к 2023 году, фабрика перерабатывает сульфидные никелевые руды.

Футбол Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала» Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Политика Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.

Экономика «Россети» сменили главу «МРСК Сибири» Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».

Общество Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Происшествия В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

Общество Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Армия и оружие Шойгу поздравил военных юристов с профессиональным праздником Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы российского военного ведомства с их профессиональным праздником.

Происшествия Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Происшествия У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».