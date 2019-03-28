Экономика
«Норникель» вложится в расширение производстваКоммерсантъ вчера в 11:18
«Норникель» на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов платиновой группы объявил о расширении производства. Компания собирается вложить 40 млрд руб. в расширение Талнахской обогатительной фабрики с 10 млн до 18 млн тонн руды к 2023 году, фабрика перерабатывает сульфидные никелевые руды.
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