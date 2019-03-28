Экономика
«Норникель» вложится в расширение производстваКоммерсантъ вчера в 11:18
«Норникель» на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов платиновой группы объявил о расширении производства. Компания собирается вложить 40 млрд руб. в расширение Талнахской обогатительной фабрики с 10 млн до 18 млн тонн руды к 2023 году, фабрика перерабатывает сульфидные никелевые руды.
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В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
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Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
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Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
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США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
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Общество
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В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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Общество
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Общество
В Чите обсуждают откровенные фотографии активистки «Молодой гвардии»
Откровенные фотографии руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой в нижнем белье и купальнике стали поводом для проведения партийной проверки в Забайкальском отделении «Единой России».
Обновлено в 00:21
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Ставрополе попавшего на видео с голой женщиной судью лишили статуса
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет
Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Обновлено в 05:28