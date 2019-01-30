Экономика

«Норникель» в 2018 году увеличил производство никеля на 1%Finam.Ru 05:18

Объем производства никеля за 2018 год составил 219 тыс. тонн, что на 1% больше прошлого года. При этом производство никеля из собственного сырья увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом, составив 217 тыс. тонн, что превышает ранее опубликованный прогноз в объеме 210-215 тыс. тонн.
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