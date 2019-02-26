Экономика

«Норникель» в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 44%ПРАЙМ 04:43

ГМК "Норильский никель" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 44% — до 3,059 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Выручка за отчетный период возросла на 28% — до 11,67 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 56% — до 6,231 миллиарда долларов.
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Владимир Потанин
Прогноз капвложений на 2019 г. предполагает увеличение до $2,2-2,3 млрд. В ближайшее время мы планируем принять инвестиционные решения по ряду потенциальных проектов роста и ожидаем дополнительных положительных эффектов от реализации программы по увеличению производительности труда.
— Владимир Потанин, российский предпринимательВести.Финанс 05:29

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