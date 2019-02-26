Экономика
«Норникель» в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 44%ПРАЙМ вчера в 04:43
ГМК "Норильский никель" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 44% — до 3,059 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Выручка за отчетный период возросла на 28% — до 11,67 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился на 56% — до 6,231 миллиарда долларов.
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Прогноз капвложений на 2019 г. предполагает увеличение до $2,2-2,3 млрд. В ближайшее время мы планируем принять инвестиционные решения по ряду потенциальных проектов роста и ожидаем дополнительных положительных эффектов от реализации программы по увеличению производительности труда.
— Владимир Потанин, российский предпринимательВести.Финанс вчера в 05:29
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Происшествия
Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми человек
При разборе завалов на месте пожара в частном доме в Мариинске спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, число погибших возросло до восьми человек, сообщили в кемеровском управлении СКР.
Обновлено в 01:09
Политика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Музыка
Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»
Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Reuters: истребители ВВС Индии перехватили пакистанские самолеты
Истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве северного индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Политика
В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора
СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Общество
Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво
Как уточнил представитель ведомства, предложение пересмотреть действующие ГОСТы было сформировано по поручению правительства: проблема фальсификации пива обсуждалась на прошедшем в декабре заседании госкомиссии по борьбе с контрафактом.
Обновлено в 00:00
Политика
Кобылкин рассказал, как в ООН отнеслись к заявке России на шельф в Арктике
Эксперты ООН высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, которая будет рассмотрена в марте на заседании подкомиссии ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Военные ЛНР задержали украинского диверсанта
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Долги граждан России перед банками превысили 14 трлн рублей
Общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную" операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Эрдоган: Никто из венесуэльских чиновников не бежал в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу NTV, что ни один чиновник из Венесуэлы не бежал в его страну.
Обновлено в 00:39
Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Казахстане
В Казахстане в результате взрыва в многоквартирном доме погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:34
Технологии
Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Безопасность детей в интернете будет усилена
В Госдуму внесли законопроекты, призванные усилить наказание за информацию в интернете, причиняющую вред здоровью детей и их психике.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Политика
Глава МИД КНР призвал усилить координацию России, Индии и Китая
Странам формата РИК (Россия, Китай, Индия) следует укреплять сотрудничество и координацию ради глобального мира и стабильности, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на открытии заседания министров иностранных дел трех стран.
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Большинство россиян впервые вступают в интимную близость до 18 лет, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин.
Обновлено вчера в 13:49
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом
Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,02 доллара и составили 55,5 доллара за баррель.
Обновлено в 00:34
Общество
Стала известна основная цель визита иностранцев в Россию в 2018 году
Ранее стало известно, что в 2018 году Россию с целью туризма посетили 37 тыс. граждан Украины, что на 28% больше, чем в 2017-м (26,3 тыс. человек).
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Порошенко ответил на вопрос из толпы словами «я не пью»
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о медиаэксперте Анатолии Шарие, оскорбительно высказался в адрес видеоблогера, назвав того негодяем и паскудником.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников раскритиковал борьбу с педофилами в России.
Обновлено вчера в 10:54