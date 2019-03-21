Экономика
«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23
«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.
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Технологии
Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду
По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.
Обновлено в 04:00
Футбол
Полузащитник «Челси» может продолжить карьеру в Дортмунде
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Обновлено в 04:58
Кино
В Рязани начался прокат боевика с Мэлом Гибсоном «Закатать в асфальт»
Актёр Винс Вон снимался в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» 2016 года выпуска.
Обновлено в 03:23
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
Обновлено в 02:43
Футбол
«Манчестер Сити» присматривается к Фелишу из «Бенфики»
«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
Обновлено в 04:53
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Футбол
Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Спорт
Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности
Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Ямальский омбудсмен раскритиковал стройки и медицину на Ямале
Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак жестко раскритиковал сферу строительства и здравоохранения в округе.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Общество
РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
Бесплатный проезд оформляется на основании удостоверения личности ветерана, а также документа, подтверждающего право на льготный проезд, например удостоверение участника ВОВ.
Обновлено в 04:53
Политика
В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан
Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России
Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов
Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
Обновлено в 04:21
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов
Изнасилование 36-летней местной жительницы мигрантом из Киргизии спровоцировало массовые беспорядки в Якутске.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16