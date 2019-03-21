«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23

«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.

Технологии Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.

Футбол Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Спорт Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Общество Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.

Политика Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.

Армия и оружие Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Здоровье Ямальский омбудсмен раскритиковал стройки и медицину на Ямале Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак жестко раскритиковал сферу строительства и здравоохранения в округе.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронят в любимом платье Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.

Общество РЖД в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ Бесплатный проезд оформляется на основании удостоверения личности ветерана, а также документа, подтверждающего право на льготный проезд, например удостоверение участника ВОВ.

Политика В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.

Общество ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.

Гаджеты Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Политика Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».

Происшествия В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов Изнасилование 36-летней местной жительницы мигрантом из Киргизии спровоцировало массовые беспорядки в Якутске.