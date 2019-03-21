Экономика

«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23

«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.
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Потанин: «Норникель» увеличивает инвестиции в производство палладия и примет участие в национальных проектах

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«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладия

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Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
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Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
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Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
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Наука

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В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

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Армия и оружие

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Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
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В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
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Общество

ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России

Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
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Раскрыт способ взломать сайты через генератор PDF-файлов

Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
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Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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