«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23

«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.

Политика Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Общество Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Здоровье Диетологи назвали снижающую давление кашу Американские диетологи назвали овсянку самым важным продуктом для людей страдающих гипертонией.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Армия и оружие В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57 Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Футбол Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Экономика Абинский металлургический завод открыл производство проволоки В церемонии запуска цеха по производству метизных изделий сегодня принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Экономика Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.

Наука Ученые описали скопления тау-белка при «деменции боксеров» Британские и американские ученые описали структуру нитей тау-белка в мозгах пациентов с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ), как, например, у боксеров или игроков в американский футбол.

Общество ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.

Финансы ФРС США сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Армия и оружие США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.

Политика Врио главы Челябинской области переназначил правительство региона, кроме одного министра Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оставил работать всех членов областного правительства, кроме ответственного за дорожное хозяйство и транспорт Дмитрия Микулика, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Политика Новый президент Казахстана вступил в должность На совместном заседании двух палат парламента Казахстана, вступая в должность исполняющего обязанности президента республики, Касымом-Жомартом Токаевым 20 марта была принесена присяга народу страны, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.