Экономика
«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23
«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.
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Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Диетологи назвали снижающую давление кашу
Американские диетологи назвали овсянку самым важным продуктом для людей страдающих гипертонией.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.
Обновлено вчера в 09:25
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Экономика
Абинский металлургический завод открыл производство проволоки
В церемонии запуска цеха по производству метизных изделий сегодня принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Ученые описали скопления тау-белка при «деменции боксеров»
Британские и американские ученые описали структуру нитей тау-белка в мозгах пациентов с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ), как, например, у боксеров или игроков в американский футбол.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии
После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Авто
Alfa Romeo Stelvio был замечен во время тестов
Обновлено в 01:47
Политика
Врио главы Челябинской области переназначил правительство региона, кроме одного министра
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оставил работать всех членов областного правительства, кроме ответственного за дорожное хозяйство и транспорт Дмитрия Микулика, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного правительства.
Обновлено в 01:53
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика
Новый президент Казахстана вступил в должность
На совместном заседании двух палат парламента Казахстана, вступая в должность исполняющего обязанности президента республики, Касымом-Жомартом Токаевым 20 марта была принесена присяга народу страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Какие наушники оказались самыми лучшими, а какие поигрывают конкурентам, читайте на сайте Роскачества.
Обновлено в 01:00