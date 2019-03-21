Экономика

«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладияТаймырский телеграф 00:23

«Норникель» вошел в новый инвестиционный цикл, перейдя от политики поддержания объемов производства к политике роста. Эта политика обеспечит увеличение производства металлов в компании как за счет расширения обогатительных мощностей «Норникеля», так и за счет запуска новых проектов.
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Потанин: «Норникель» увеличивает инвестиции в производство палладия и примет участие в национальных проектах

Вести.Финансвчера в 17:21

«Норникель» продолжит развитие своих проектов для стабильности на рынке палладия - Потанин

ПРАЙМвчера в 14:44

«Норникель» обеспечит промышленность стабильными поставками палладия

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Инвестрешение по проекту «Арктик палладиум» будет принято до конца года

Finam.Ru03:56

Владимир Потанин: «Палладий на рынке обязательно будет»

НИА-Красноярск00:20

Владимир Потанин прокомментировал беспрецедентный рост цен на палладий

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Врачу-расчленителю из Челябинска продлили срок содержания под стражей

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Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:26
Наука

Пестрогрудым певунам грозит вымирание из-за дальних миграций

Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.
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Кино

Тим Роббинс и Лиззи Каплан сыграют в новом «Касл-Роке»

Как сообщает Empire, ими стали Тим Роббинс (" Побег из Шоушенка", "Таинственная река"), Лиззи Каплан (" Союзники", "Горе-творец"), Гаррет Хедлунд (" Тройная граница", "Несломленный"), Элси Фишер (" Восьмой класс", "Плохое поведение"), Юсра Варсама (" Порядок вещей", "Дракула"), Баркхад Абди (" Бегущий по лезвию 2049", "Хорошее время") и Мэттью Алан (" Сыны анархии", "Остаться в живых").
Обновлено в 03:39
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Кино

Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино

Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Политика

В Элисте представили врио главы Калмыкии Бату Хасикова

В Элисте состоялась церемония представления временно исполняющего обязанности Главы Республики Бату Хасикова.
Обновлено в 05:25
Происшествия

На юго-востоке Москвы перекрыли дорогу из-за просевшего асфальта

Обновлено в 06:22
Политика

Мадуро обвинил Трампа в «похищении» у Венесуэлы денег на лекарства

В краже у страны 5 миллиардов долларов, предназначенных для производства лекарств, лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

«Ман Сити» хочет продлить контракты с Сане и Зинченко

Обновлено в 06:59
Энергетика

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Политика

Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Депутаты облдумы поддержали губернаторский план работы по нацпроектам

На заседании Волгоградской облдумы рассмотрели план работы администрации региона по нацпроектам и региональным программам развития в сфере здравоохранения, демографии и образования.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

По мнению Тохтахунова, долги, которые образовались у Юли Началовой, помогут погасить друзья: "Надо будет - поможем".
Обновлено в 05:27
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество

Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула

Обновлено в 08:12
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
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Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Авто

Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla

Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro

В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Политика

Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Экономика

Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей

128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Экономика

Михаил Гуцериев добился, чего хотел

Валовая маржа группы улучшилась на 1 процентный пункт, до 24,5%. Показатель EBITDA группы год к году вырос на 76% — до 20,8 млрд руб.
Обновлено в 06:55
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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