Экономика
Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрдРБК 04:57
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд, или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято на голосовании 30 сентября.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Единоборства
Малкин обратился к Нурмагомедову
Обновлено вчера в 06:08
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала военный конвой Турции в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости» Турецкое агентство DHA сообщило, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудар по конвою, отправленному Турцией в провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Арабской Республики.
Обновлено 19 августа в 07:53
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:02
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Актер Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной, с которой они прожили в браке три года.
Обновлено в 03:42
Политика
Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Casio представила новую модель умных часов
Японская компания Casio анонсировала новые смарт-часы из линейки PRO TREK Smart.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Авто
Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Можно двигаться накатом до 40 секунд и экономить 800 гр топлива на 100 км. Новый Audi RS6 Avant стандартно оснащается адаптивной пневмоподвеской и дорожный просвет на 20 мм меньше, чем у стандартного универсала.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике
Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.
Обновлено в 02:52
Политика
Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Политика
МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
Обновлено в 06:52
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Авто
Россияне перестали чинить автомобили у дилеров
В России количество владельцев новых гарантийных автомобилей, которые ездят обслуживать их к официальным дилерам, сокращается.
Обновлено в 06:30