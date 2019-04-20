Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВИзвестия 17:08

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи». Журналист подтвердил, что причиной стало ухудшение самочувствия. По словам Норкина, в нем накопилась эмоциональная усталость и «физическая гадость».

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Происшествия У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.

Политика Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.

Политика В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.

Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Футбол Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром» Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.

Происшествия SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Общество 21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева 93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.

Происшествия На заводе в Мексике произошёл пожар Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Шоу-бизнес Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".

Политика Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей "Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.

Политика Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.

Здоровье Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.

Политика Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка "Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.