Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВИзвестия 17:08

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи». Журналист подтвердил, что причиной стало ухудшение самочувствия. По словам Норкина, в нем накопилась эмоциональная усталость и «физическая гадость».
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Телеведущий Норкин рассказал, почему «сломался» в прямом эфире

Царьград15:29

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

RT на русском10:19

Норкин объяснил свое исчезновение из эфира НТВ

URA.Ru12:29

Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБК12:06

Украинский след: Андрей Норкин признался, почему исчез из эфира НТВ

Газета.Ru15:11

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

РИА Новости09:43

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВ06:39
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Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

Обновлено в 21:56
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Общество

21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева

93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Происшествия

На заводе в Мексике произошёл пожар

Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено в 23:04
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Обновлено в 19:18
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Футбол

«Райо Вальекано» и «Уэска» мячей не забили

33-й тур "Райо Вальекано" (Мадрид) - "Уэска" (Уэска) – 0:0.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Музыка

Три музыканта из Барнаула выступят в шоу «Песни»

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес

Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»

Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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