Политика
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВИзвестия 17:08
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи». Журналист подтвердил, что причиной стало ухудшение самочувствия. По словам Норкина, в нем накопилась эмоциональная усталость и «физическая гадость».
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Происшествия
У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго
Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Политика
Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов
Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:59
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек
Обновлено в 21:56
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Общество
21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева
93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 05:24
Происшествия
На заводе в Мексике произошёл пожар
Пожар произошёл на заводе по переработке отходов, расположенном в мексиканском городе Толука.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено в 22:28
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Футбол
«Райо Вальекано» и «Уэска» мячей не забили
33-й тур "Райо Вальекано" (Мадрид) - "Уэска" (Уэска) – 0:0.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Музыка
Три музыканта из Барнаула выступят в шоу «Песни»
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей
"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»
Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13