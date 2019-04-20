Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВRT на русском 10:19
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира. С момента инцидента до настоящего времени Андрея Норкина заменял Иван Трушкин. Впоследствии в беседе с kp.ru Норкин рассказал о своём самочувствии.
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На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
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