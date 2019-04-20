Политика

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВRT на русском 10:19

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира. С момента инцидента до настоящего времени Андрея Норкина заменял Иван Трушкин. Впоследствии в беседе с kp.ru Норкин рассказал о своём самочувствии.
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Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБК12:06

Телеведущий Норкин объяснил причину своего исчезновения из студии во время эфира

Телеканал 360°10:45

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Газета.Ru10:18

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

RT на русском10:19

Телеведущий Андрей Норкин раскрыл причину исчезновения из студии

Московский Комсомолец10:04

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

РИА Новости09:43

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВ06:39
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Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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