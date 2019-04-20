Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВГазета.Ru 10:18

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Телеведущий Норкин рассказал, почему «сломался» в прямом эфире

Царьград15:29

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВ06:39

Норкин объяснил свое исчезновение из эфира НТВ

URA.Ru12:29

Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБК12:06

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

RT на русском10:19

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

РИА Новости09:43

Украинский след: Андрей Норкин признался, почему исчез из эфира НТВ

Газета.Ru15:11
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Футбол

«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура Эредивизи

В поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди команд Эредивизи «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого одержал крупную победу над «ПЕК Зволле».
Обновлено в 15:42
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика

Пушков прокомментировал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков вечером в субботу прокомментировал иск о снятии с выборов кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:04
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Футбол

Голевой дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено в 16:10
Политика

Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Гаджеты

Apple не смогла в суде запретить компании Swatch использовать фразу «One more thing»

Купертинский гигант хотел запретить швейцарской компании использовать фразу «One more thing», и тут уже речь не о схожести, а о полной идентичности.
Обновлено в 16:15
Здоровье

В Сызрани за неделю десятки малышей заразились вирусной инфекцией

За прошедшую неделю незначительно, но все же выросло число заразившихся вирусной инфекцией.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет

Обновлено в 12:32
Спорт

Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе

В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей

Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
Обновлено в 09:44
Кино

Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено в 14:15
Политика

На Украине дали оценку возможному снятию Зеленского с выборов

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в случае, если суд удовлетворит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского с кандидата на пост президента, то это станет самоубийством действующей власти.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе

Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество

У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку

У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:12
Религия

Православные отметят Вербное воскресенье

К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Экономика

«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту

Еще некоторое время криптовалюта будет колебаться в пределах от $3000 до $6500, после чего монета сильно вырастет в цене, сообщает издание Bitcoinmagazine, ссылаясь на новое исследование специалистов Adamant Capital.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

После игры в твиттере петербургской команды опубликовали видео, на котором игроки и тренерский штаб празднуют победу в раздевалке.
Обновлено в 16:18
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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