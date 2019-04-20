Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВГазета.Ru 10:18

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Украинский след: Андрей Норкин признался, почему исчез из эфира НТВ

Газета.Ru15:11

Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБК12:06

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВ06:39

Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

RT на русском10:19

Телеведущий Андрей Норкин раскрыл причину исчезновения из студии

Московский Комсомолец10:04

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

РИА Новости09:43

Телеведущий Норкин объяснил причину своего исчезновения из студии во время эфира

Телеканал 360°10:45
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Футбол

Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Энергетика

Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти

Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".
Обновлено в 03:49
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Политика

Курт Уолкер: США надолго останутся в Украине

Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину "всерьёз и надолго" Курт Волкер, специальный представитель американского госдепартамента по Украине заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание помощи Киеву, так как они «пришли на Украину надолго».
Обновлено в 05:07
Футбол

«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье

Эксперты назвали главные составляющие аптечки дачника

Эксперты рассказали о главных составляющих аптечки дачника после начала сезона.
Обновлено в 06:54
Общество

На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25

Обновлено в 07:09
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Космос

Марсоход NASA собран и тестируется

Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.
Обновлено в 14:40
Единоборства

Модаффери победила Шевченко в первом женском бою UFC в России

Поединок Шевченко и Модаффери стал первым боем UFC среди женщин, который прошел в России.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Эксперты подсказали волгоградцам, как правильно закалять детей

Педиатры утверждают, что начинать закаливание можно с первых дней жизни малыша.
Обновлено в 11:11
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Политика

В сети опубликовано фото шпаргалки Зеленского на дебатах с Порошенко

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.
Обновлено в 09:14
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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