Политика
Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВРИА Новости 09:43
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи". Об этом он рассказал в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ. По словам Норкина, его немного "сломали".
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Политика
Пушков назвал иск о снятии Зеленского с выборов безумством
Ранее принятие киевским судом иска о снятии регистрации оценили в предвыборном штабе Владимира Зеленского, назвав происходящее «бредом», писал News.ru.
Обновлено в 14:49
Футбол
Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Недвижимость
Квартирный вопрос дошел до Берлина
По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Общество
В столице Турции разрешили гей-парады
Обновлено в 16:55
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей
Максим Забелин прокомментировал в социальных сетях сокращение заместителей главных врачей в больницах республики.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности
Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Хоккей
Дубль Радулова вывел «Даллас» вперед в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»
"Даллас" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 18:11
Общество
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Культура
Фестиваль «Чудо света» оживил фасады ТЮЗ в Петербурге
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено в 09:13
Политика
Началось голосование во втором туре выборов президента Украины
Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46