Политика

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВРИА Новости 09:43

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи". Об этом он рассказал в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ. По словам Норкина, его немного "сломали".
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Украинский след: Андрей Норкин признался, почему исчез из эфира НТВ

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Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

РБК12:06

Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ

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Московский Комсомолец10:04

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Телеканал 360°10:45

Андрей Норкин назвал причину своего исчезновения из эфира

НТВ06:39
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Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
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Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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В столице Турции разрешили гей-парады

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"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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