Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираРИА Новости вчера в 21:54

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ. Журналист провел дискуссию с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине, а после одного из рекламных блоков передачу начал вести Александр Гурнов.
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Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийРИА Новости вчера в 13:19

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Андрей Норкин
Российский телеведущий
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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