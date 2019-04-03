Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираРИА Новости вчера в 21:54
Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ. Журналист провел дискуссию с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине, а после одного из рекламных блоков передачу начал вести Александр Гурнов.
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Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийРИА Новости вчера в 13:19
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