Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираРИА Новости вчера в 21:54

Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.

Ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин во время прямого эфира покинул студию НТВ. Журналист провел дискуссию с гостем программы Сергеем Лоико о ситуации на Украине, а после одного из рекламных блоков передачу начал вести Александр Гурнов.

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

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