Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираRT на русском 14:31
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
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Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Политика
Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ
Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Футбол
Юрий Семин: «На Миранчуке был пенальти»
Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО
Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:46
Транспорт
Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Политика
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено в 09:02
Общество
Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Экономика
Россиян могут обложить 5 новыми налогами
Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс РФ пяти новых глав: об экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи, сборе с пользователей автомобильных дорог и гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Общество
В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке Германии
"Бавария" едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба "Хайденхайм", но в концовке забила необходимый пятый гол.
Обновлено в 14:24