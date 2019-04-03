Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираRT на русском 14:31

Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

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