Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираRT на русском 14:31
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
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Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийРИА Новости 13:19
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