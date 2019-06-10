Экономика
«Норильский никель» резко увеличит выплаты акционерамВедомости вчера в 07:02
В Москве 10 июня прошло годовое общее собрание акционеров «Норильского никеля». В собрании приняли участие 79,5% акционеров. Президиум состоял из двух человек: старшего вице-президента «Норникеля» Андрея Бугрова и председателя совета директоров компании Гарета Пени.
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Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за I квартал на уровне 35,43 руб. на акцию
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