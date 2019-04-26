Финансы
Нордеа: вечером рубль может подешеветь к долларуProfinance.ru 05:36
Скорее всего, регулятор сохранит статус-кво, и этот фактор окажется для рубля нейтральным, пишут эксперты «Нордеа». В 15:30 по Москве будут опубликованы данные по ВВП США за первый квартал, которые могут оказать поддержку доллару и, следовательно, оказать давление на рубль.
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