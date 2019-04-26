Финансы

Нордеа: вечером рубль может подешеветь к долларуProfinance.ru 05:36

Скорее всего, регулятор сохранит статус-кво, и этот фактор окажется для рубля нейтральным, пишут эксперты «Нордеа». В 15:30 по Москве будут опубликованы данные по ВВП США за первый квартал, которые могут оказать поддержку доллару и, следовательно, оказать давление на рубль.
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Нордеа: вечером рубль может подешеветь к доллару

Profinance.ru05:36

Динамика рубля в настоящее время преимущественно определяется настроениями в отношении развивающихся рынков - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:43
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В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
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Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске

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После отставки Бориса Дубровского и назначения врио губернатора Алексея Текслера к должности Тефтелева, как и других занимающих высокие поста в правительстве чиновников, добавилась приставка и. о. С момента смены главы Челябинской области это уже вторая громкая отставка в правительстве региона.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Происшествия

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Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
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В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
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Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
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Путин присвоил Лановому звание Героя труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Общество

Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
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Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов.
Обновлено в 04:39
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье

Клещи покусали 60 жителей Владимирской области

В медицинские организации Владимирской области с укусами клещей с начала сезона активности обратилось 60 жителей региона.
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Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

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В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
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Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках задержанного в Магнитогорске

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ о защите деловой репутации к «Новой газете» из-за статей о пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного после взрыва дома в Магнитогорске, сообщает издание.
Обновлено в 06:32
Общество

Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Там он примет участие во втором форуме «Один пояс, один путь».
Обновлено вчера в 09:23
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Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»

Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. "Блюзмены" вышли вперед в серии до четырех побед - 1-0.
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Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
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Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
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Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
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Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
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Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
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