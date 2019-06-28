Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
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Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Политика
Белый дом рассказал об итогах встречи Трампа с Путиным
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
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Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
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Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
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Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
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Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Экономика
Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%
Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 06:32
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Технологии
Electronic Arts закрыла свой российский офис
Российский офис Electronic Arts прекратил работу.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне
Согласно последней информации, уровень воды достиг 13 м при критической отметке в 7 м. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Общество
Стрельцам предложат нечто интересное, а Овнам лучше не рисковать
К концу дня вами могут заинтересоваться и захотят узнать получше. Телец День будет беспокойным, но чрезвычайно интересным.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика
Украине передали четырех пленных из ДНР и ЛНР
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Авто
Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя
Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 18:37
Кино
Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина
Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
Обновлено в 12:07
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика
Порошенко впервые не предупредили о встрече Путина с Трампом
Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, и это «очень тревожный звонок», заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30