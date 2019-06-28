Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Подробнее о событии

В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 64,4%

ТАСС07:54

В «Газпроме» по вопросу о транзите газа через Украину

Газета.Ru10:31

Миллер назвал конструктивными переговоры с Данией о «Северном потоке-2»

Интерфакс07:39

Миллер рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

РИА Новости07:20

Готовность «Северного потока — 2» превысила 60%

News.ru07:47

Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором

RT на русском07:56

Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Гаджеты

Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Политика

Белый дом рассказал об итогах встречи Трампа с Путиным

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Обновлено в 02:47
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Музыка

Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой

В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Экономика

Акционеры «Русгидро» одобрили рост дивидендов-2018 на 40%

Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 3,67 копейки на акцию, что на 39,5% выше выплат за предыдущий год, передаёт корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 06:32
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Технологии

Electronic Arts закрыла свой российский офис

Российский офис Electronic Arts прекратил работу.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне

Согласно последней информации, уровень воды достиг 13 м при критической отметке в 7 м. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Андрей Малахов отрастил большой живот

Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено в 11:31
Общество

Стрельцам предложат нечто интересное, а Овнам лучше не рисковать

К концу дня вами могут заинтересоваться и захотят узнать получше. Телец День будет беспокойным, но чрезвычайно интересным.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика

Украине передали четырех пленных из ДНР и ЛНР

Обновлено в 08:03
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Авто

Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя

Новым старшим вице-президентом PSA Group в регионе Евразия (входят Россия, Украина, страны СНГ) станет Пол Уиллкокс, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 18:37
Кино

Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина

Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
Обновлено в 12:07
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика

Порошенко впервые не предупредили о встрече Путина с Трампом

Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, и это «очень тревожный звонок», заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
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