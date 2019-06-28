Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»Вести.Финанс вчера в 09:31
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:38
Наука
Витамин Е ускоряет развитие рака легких
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено 27 июня в 17:05
Общество
2,3 тыс. домов подтопило паводком в Иркутской области
Число подтопленных паводком домом в Иркутской области выросло до 2,3 тыс. В них живут 5,9 тыс. человек, сообщает правительство региона.
Обновлено 27 июня в 22:42
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки
Обновлено в 00:06
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено вчера в 08:40
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено вчера в 15:28
Кино
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено вчера в 05:42
Космос
NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло»
NASA покажет ценные образцы лунных камней, которые были собраны астронавтами во время миссии "Аполло".
Обновлено 26 июня в 03:05
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай и США проигрывают от конфронтации
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Космос
Ученые научились определять возраст Красных гигантов
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13