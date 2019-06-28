Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»

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