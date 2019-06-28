Энергетика

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»Вести.Финанс вчера в 09:31

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Миллер рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 07:20

В «Газпроме» по вопросу о транзите газа через Украину

Газета.Ruвчера в 10:31

Миллер назвал конструктивными переговоры с Данией о «Северном потоке-2»

Интерфаксвчера в 07:39

Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Взгляд.рувчера в 07:31

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News.ruвчера в 07:47

Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором

RT на русскомвчера в 07:56

В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 64,4%

ТАССвчера в 07:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Футбол

«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
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Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
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Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

Обновлено в 00:04
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

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Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
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Происшествия

Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»

Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
Обновлено в 06:50
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Кино

Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Путин рассказал о непростом диалоге с Абэ по мирному договору

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил о налаживании непростого диалога по мирному договору.
Обновлено в 07:13
Общество

Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге

Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти.
Обновлено в 06:06
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Политика

Нужно использовать все возможности для достижения устойчивого роста экономики

Лидеры государств «большой двадцатки» обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития.
Обновлено в 06:58
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол

«Валенсия» объявила о трансфере Черышева

Обновлено в 05:29
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье

Названы способы диагностики рака на ранней стадии

Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Общество

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу

В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба.
Обновлено 27 июня в 16:39
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
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