Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»Вести.Финанс вчера в 09:31
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика
США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка
Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Приангарье зафиксирован рост цен на питьевую воду и продукты питания
Председатель правления Иркутской области Руслан Болотов рассказал о том, что установлены факты резкого взвинчивания цен на продукты первой необходимости и даже на питьевую воду в тех регионах, которые пострадали от наводнения.
Обновлено в 05:34
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Обновлено в 03:28
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева
Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Театры
«Простите всех нас, кто не сумел вас защитить». Режиссер Александр Сокуров — об уходе Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета
Источники предположили, что это было сделано намерено, чтобы Владимир Кехман смог реализовать свой проект здания Пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 04:55
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом
Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Пожар на 25 га произошел в иркутском заказнике «Туколонь»
Лесной пожар на площади 25 га зарегистрирован в субботу в заказнике "Туколонь" в Иркутской области, по делу о вырубках в котором в начале июня был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.
Обновлено в 05:22
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
В Москве ожидается дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м / с. Угроза непогоды будет сохраняться до 10 утра субботы, 29 июня.
Обновлено вчера в 17:21
Спорт
Футболистка сборной США: выиграть чемпионат мира без геев в команде невозможно
Игрок женской сборной США Меган Рапино поделилась мнением о совпадении проведения чемпионата мира с месяцем гордости ЛГБТ-сообществ, который сейчас отмечается в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено в 00:58
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Путин рассказал про будущее «нормандского формата»
Обновлено в 05:28
Футбол
Источник: «Арсенал» готов продать Обамеянга
По данным ряда источников, сам Обамеянг уже согласился перейти в "Манчестер Юнайтед", якобы осталось договориться только клубам.
Обновлено в 04:46
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Обновлено в 04:32
Авто
Стартовало производство самого быстрого гиперкара SSC Tuatara
Предварительная подготовка сборочной линии к производству Tuatara была запущена на заводе SSC в Ричленде, штат Вашингтон, еще несколько месяцев назад, и в четверг компания подтвердила, что первый экземпляр суперкара будет передан владельцу в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация
В совместном заявлении отмечается, что необходимо осуществить реформу Всемирной торговой организации (ВТО) на основе правил справедливой торговли без дискриминации.
Обновлено в 03:45
Политика
Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Обновлено в 03:37