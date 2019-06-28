Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»Вести.Финанс вчера в 09:31
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Политика
Путин сообщил об отсутствии прорыва на саммите G20
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США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка
Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США.
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Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
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18 советских автомобилей с правым рулем – и такое было!
Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе, мы рассказали в этой публикации.
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Тиф, холера, чума: Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения во время путешествий
За 2 недели перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии рекомендуется провести вакцинацию против брюшного тифа.
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Общество
Температура в субботу в Москве может достигнуть показателя 1948 года
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Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
В Петрозаводске прошла генеральная репетиция парада
Вечером 27 июня на площади Кирова в Петрозаводске состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 75-летней годовщине освобождения Петрозаводска.
Обновлено 27 июня в 16:13
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Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
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Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Черчесов посетил тренировку ЦСКА в Австрии
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
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На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
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Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Наука
Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.
Обновлено в 00:59