Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры, это следует из заголовка пресс-релиза на сайте компании.

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